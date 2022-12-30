Мойкано назвал бойца, способного победить Чимаева

Боец легкого веса UFC Ренато Мойкано назвал бойца, способного выиграть у непобежденного Хамзата Чимаева.

«Непопулярное мнение. Кевин Ли может победить Хамзата Чимаева. Докажите, что я неправ», — написал Мойкано в соцсетях.

Кевин Ли провел последний поединок в марте этого года на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 46 в Майами. Тогда Ли единогласным решением судей одолел ветерана UFC Диего Санчеса.

Всего на счету Ли 19 побед и 7 поражений.