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Сегодня, 19:28

Экс-чемпион UFC Сехудо почтил память российского борца Кудухова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо почтил память российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, который погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года.

«Светлая память моему величайшему сопернику Бесику Кудухову. Спасибо за замечательные воспоминания, которые ты оставил обществу», — написал Сехудо в соцсетях.

В 2008 году Сехудо стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе, а с 2013 года начал выступать в ММА.

Генри Сехудо
ММА
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