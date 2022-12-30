Экс-чемпион UFC Сехудо почтил память российского борца Кудухова

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо почтил память российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, который погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года.

«Светлая память моему величайшему сопернику Бесику Кудухову. Спасибо за замечательные воспоминания, которые ты оставил обществу», — написал Сехудо в соцсетях.

В 2008 году Сехудо стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе, а с 2013 года начал выступать в ММА.