Мороно победил Серроне техническим нокаутом на UFC Vegas 26
05:41
Американский боксер Алекс Мороно в со-главном поединке UFC Vegas 26 победил соотечественника Дональда Серроне.
Мороно одержал победу техническим нокаутом за 20 секунд до конца первого раунда.
На счету 30-летнего Мороно 19 побед и 7 поражений, у 38-летнего Серроне 36 побед при 16 поражениях.
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