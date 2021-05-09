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Мороно победил Серроне техническим нокаутом на UFC Vegas 26

05:41

Американский боксер Алекс Мороно в со-главном поединке UFC Vegas 26 победил соотечественника Дональда Серроне.

Мороно одержал победу техническим нокаутом за 20 секунд до конца первого раунда.

На счету 30-летнего Мороно 19 побед и 7 поражений, у 38-летнего Серроне 36 побед при 16 поражениях.

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