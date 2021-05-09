Поединок UFC Vegas 26 в полулегком весе между бразильянкой Амандой Рибас и американкой Анджелой Хилл отменен.

Бразильская спорстменка сдала положительный тест на коронавирус, пожтому комисся решила отменить бой.

Турнир UFC Vegas 26 проходит в ночь на 9 мая в США. В главном поединке вечера Марина Родригес встретится с Мишель Уотерсон, в со-главном сойдутся Дональд Серроне и Алекс Мороно.