Монсон рассказал, как собирается побеждать Емельяненко в бою на голых кулаках

Боец ММА Джефф Монсон в интервью «СЭ» рассказал, как собирается побеждать россиянина Александра Емельяненко в бою на голых кулаках.

— Вы — борец, а он — ударник. Точнее, он базовый самбист, который смог отточить навыки бокса. И как же вы собираетесь его побеждать в стойке?

— У меня хороший геймплан, и я не хочу раскрывать все карты. Очевидно если я буду оставаться на дистанции, то он меня победит, поэтому я должен постоянно сближаться и наносить удары. Я не могу провести тейкдаун или задушить его — я должен боксировать. Поэтому я заготовил хороший геймплан, и я в хорошей форме, которая мне позволит наращивать темп.

— Бой пройдет всю дистанцию или будет нокаут?

— Сложно сказать. Но я думаю, что бой продлится всю дистанцию.

— То есть вы более чем уверены, что сможете победить судейским решением?

— Надеюсь. Я выхожу побеждать, не хочу загадывать. Не ожидаю проигрыш. Ничего хорошо не будет, если буду ожидать нокаут.

Емельяненко и Монсон проведут бой 10 декабря в российской кулачной лиге Hardcore FC.

В их первом бою по правилам ММА, который состоялся в 2012 году, победу удушающим приемом одержал Монсон.

В последнем бою 40-летний Александр победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья.

На счету 50-летнего Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон провёл последний поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.