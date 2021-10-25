Монсон отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном, назвав россиянина величайшим тяжеловесом всех времен
Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал победу легендарного россиянина Федора Емельяненко над американцем Тимом Джонсоном.
«Смотрел бой Федора против Джонсона. Его победа не стала для меня удивлением. Федор — величайший тяжеловес всех времен, — сказал Монсон «СЭ». — Это точно. Новое поколение людей видит, как кто-то побеждает на протяжении двух-трех лет, и думает, что он лучший. Но, чувак, Федор 11 или 12 лет шел без поражений. И он тогда дрался в PRIDE. В то время эта организация считалась лучшей в мире. Он прошелся по всем лучшим тяжеловесам, и он победил их ярко. Он убивал своих оппонентов — отправлял в нокаут, побеждал болевым приемом, доминировал. И так каждый раз. Да, он постарел и потерпел несколько поражений, но в целом можно констатировать, что он лучший тяжеловес всех времен».
Емельяненко победил Джонсона нокаутом в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве.
Монсон в своем следующем поединке, который состоится 10 декабря в кулачной лиге Hardcore, встретится с младшим братом Федора Александром Емельяненко, которого он побеждал удушающим приемом в 2012 году по правилам ММА.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю