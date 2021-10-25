Американский ветеран ММА Джефф Монсон поделился мыслями о предстоящем бое с Александром Емельяненко по правилам бокса на голых кулаках.

«Очевидно, что бой с Емельяненко — это большой вызов. Но бокс отличается от боя на голых кулаках. Кулачка мне больше подходит. Будет хороший опыт для Александра, и очевидно, что это сложный бой. По этой причине я отношусь к нему очень серьезно», — сказал Монсон в интервью «СЭ».

«Не опасно ли драться с Александром Емельяненко? Да, конечно, опасно. Он большой и сильный, поэтому меня ждет сложный бой. Легких поединков не бывает. За плечами Александра большой опыт, и он легенда».

Бой-реванш между Емельяненко и Монсоном состоится 10 декабря в российской кулачной лиге Hardcore FC.

В их первом бою, который состоялся в 2012 году по правилам ММА, победу удушающим приемом одержал Монсон.