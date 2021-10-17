Монсон не верит, что Исмаилов завершит карьеру после боя с Минеевым

Бывший боец Джефф Монсон прокомментировал победу техническим нокаутом Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в главном поединке турнира AMC Fight Night.

«Я, если честно, ожидал, что Исмаилов выиграет, — сказал Монсон «СЭ». — Но меня не шокирует победа Минеева. Они оба очень талантливые бойцы. Это был очень хороший поединок, за которым с большим интересом наблюдали болельщики и другие бойцы. Я не верю, что Исмаилов завершит карьеру, как он сказал. Я верю в то, что он возьмет отпуск и вернется».

У 35-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья. После боя ему потребовалась помощь врачей. На счету 31-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.