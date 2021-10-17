Гусейнов показал Шлеменко неприличный жест во время боя

Российский боец Артур Гусейнов во время главного боя на турнире в Сочи EFC 42 против соотечественника Александра Шлеменко показал сопернику неприличный жест. Он сделал это перед третьим раундом после отказа Шлеменко поприветствовать его касаниями перчаток.

Напомним, накануне поединка между бойцами на дуэли взглядов произошел конфликт. Гусейнов слишком сильно уперся в голову оппонента, после чего Шлеменко его оттолкнул. Кроме того, Гусейнов на церемонии взвешивания не уложился в весовую категорию.