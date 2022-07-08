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Сегодня, 20:45

Монсон и Дацик подписали контракт на бой по правилам MMA

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Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

51-летний Джефф Монсон и 45-летний Вячеслав Дацик подписали контракт на бой по правилам MMА, информирует РЕН ТВ.

Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В начале июля Монсон заявил, что легко победит Дацика в бою правилам ММА.

Дацик, который в последнее время дрался по правилам бокса, принял вызов Монсона.

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика 13 побед и 16 поражений.

Источник: ren.tv
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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