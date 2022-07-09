Нурмагомедов и Де Андраде показали одинаковый вес на церемонии взвешивания перед UFC Vegas 58

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Vegas 58. Поединки пройдут в ночь с 9 на 10 июля по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой бразильца Рафаэля Дос Аньоса (31-13) против Рафаэля Физиева (11-1) из Кыргызстана. Бразильский боец оказался тяжелее своего соперника на 0,45 кг.

В со-главном событии встретятся бразилец Кайо Борральо (11-1) и россиянин Армен Петросян (7-1). Бойцы показали одинаковый вес — 84,14 кг.

Также россиянин Саид Нурмагомедов (15-2) и бразилец Дуглас Сильва де Андраде (28-4) показали одинаковый вес — 61,46 кг.

Результаты церемония взвешивания:

Рафаэль дос Аньос (70,76 кг) против Рафаэля Физиева (70,31 кг);

Кайо Борральо (84,14 кг) против Армена Петросяна (84,14 кг);

Саид Нурмагомедов (61,46 кг) против Дуглас Сильва де Андраде (61,46 кг);

Джаред Вандераа (119,52 кг) против Чейз Шерман (114,76 кг);

Синтия Кальвилло (57,15 кг) против Нина Нуньес (56,93 кг);

Майкл Джонсон (70,53 кг) против Джейми Малларки (70,53 кг).