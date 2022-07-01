Джефф Монсон заявил, что победит Дацика в поединке по правилам MMA

51-летний Джефф Монсон заявил, что мог бы легко победить 45-летнего Вячеслава Дацика в поединке по правилам MMA.

«Дацик, на самом деле, полностью себя перестроил. Раньше он дрался не так хорошо, а теперь он освоил новую технику. Но знаете, в ММА он не побьет меня. Если он один раз хорошо попадет по мне, то я проиграю. В этом я уверен. Но сможет ли он это сделать? Я думаю, что нет. Я просто не позволю ему это сделать.

Дацик, ты выигрывал в боксе, но это ММА. Посмотри на меня. Я готов. Я хочу боя с тобой. Я бросаю тебе вызов, погнали», — приводит слова Монсона РЕН ТВ.

В сентябре этого года в Москве у Дацика должен состоятся боксерский поединок с Александром Емельяненко в рамках промоушена Hardcore Boxing. На счету 45-летнего Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

51-летний Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Он является депутатом гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» с 9 сентября 2018 года.