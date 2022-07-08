Призовой фонд Гран-при ACA в 2023 году составит 2,5 миллиона долларов

Призовой фонд Гран-при ACA в 2023 году составит 2,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба лиги.

В следующем году Гран-при будет проведен в двух весовых категориях, в среднем и полулегком. Суммарный призовой фонд составит 2,5 миллиона долларов.

Весной 2022 года ACA запустила первое Гран-при в легком весе с призовым фондом в 1 миллион долларов.

В трех этапах уже определились полуфиналисты: россияне Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов, казахстанец Артем Резников. Последний станет известен 22 июля на ACA 141 в Сочи в бою между россиянами Али Баговым и Рашидом Магомедовым.