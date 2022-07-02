«Я тоже умею драться»: Дацик ответил на вызов Монсона

Российский боец Вячеслав Дацик принял вызов Джеффа Монсона и согласился провести с ним бой.

«Джефф, ты, конечно, легенда, и вызвать тебя на поединок по боксу мог только тот, кто не имеет совести. Но я тоже немножко умею бороться. Если ты хочешь проверить мои силы, то я, конечно, готов. Если есть те, кто готов организовать этот бой, я с радостью проверю свою возможность бороться. Обещаю, сильно бить не буду», — сказал Дацик в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

На счету 51-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений.

Вчера, 1 июля Монсон бросил вызов Дацику и заявил об уверенности в своей победе в случае, если поединок состоится.