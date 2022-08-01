Мокаев вызвал на бой Переса, предложив подраться на турнире UFC в Абу-Даби

Британский боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев вызвал на бой американца Алекса Переса после его поражения от Александра Пантожи.

«Алекс Перес, давай сразимся 22 октября, UFC Abu Dhabi. Просто дай знать Мик Мейнард, и я буду там через 11 недель!» — написал Мокаев в Twitter.

В минувшие выходные на UFC 277 в Далласе Перес уступил Пантоже болевым приемом в первом раунде.

На счету Мокаева 8 побед и 0 поражений.