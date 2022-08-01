Аманда Нуньес установила несколько новых рекордов UFC

Двойная чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Аманда Нуньес (22-5) стала первым бойцом в истории лиги, которая, будучи двойной чемпионкой, потеряла этот статус, а потом его себе вернула.

Бразильянка потеряла пояс чемпионки в легчайшем весе в бою с Джулианной Пеньей (11-5) 11 декабря 2021 года на UFC 269. В реванше 31 июля на UFC 277 она вернула себе этот пояс.

Кроме того, Нуньес одержала 10 побед в женских титульных боях — это рекорд в истории UFC. Также она выиграла 15 боев в UFC, что является очередным рекордом среди всех женщин лиги. Помимо этого, бразильянка стала первой, кому удалось одержать 12 побед в истории женского легчайшего веса UFC.

В настоящее время Нуньес расположена на 5-м месте в истории UFC по количеству побед в титульных боях после Джона Джонса (14), Жоржа Сен-Пьера (13), Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Сильвы (11). Также она победила 7 бойцов, ранее владеющих титулом чемпиона UFC — это лучший показатель среди всех активных бойцов лиги.