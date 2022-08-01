Яир Родригес откажется от боя за временный титул: «Я буду ждать Волкановски»

Яир Родригес заявил, что он не заинтересован в поединке с Джошем Эмметом

29-летний мексиканский боец полулегкого веса Яир Родригес (14-3) заявил, что он не заинтересован в поединке с Джошем Эмметом (18-2) за временный титул чемпиона в полулегком весе.

«Все мои мысли о бое с Александром Волкановски. Я жду его, — приводит слова Родригеса MMA Fighting. — Я буду ждать его, даже если он решит подраться в легком весе. Надеюсь, он выиграет второй пояс, потому что побить его будет еще большим достижением. Зачем мне драться за временный титул, если я стучу в дверь к чемпиону? Это не имеет никакого смысла. Я не буду драться с Джошем Эмметом. Я буду драться с Волкановски».

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что он подумает о введении временного пояса чемпиона в полулегком весе, если Александр Волкановски (25-1) решит подняться в легкий вес для боя с победителем пары Ислам Махачев (22-1) — Чарльз Оливейра (33-8). Также он сообщил, что негативно относится ко всем бойцам, которые предпочитают ждать своего шанса, а не драться.

Родригес победил Брайана Ортегу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.

Эмметт победил Кэлвина Каттара (23-6) раздельным решением судей 19 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.