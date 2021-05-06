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Макгрегор о Порье: «Мы просчитали этих клоунов! Вы разбудили зверя, молитесь»

12:16
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет в ночь с 10 на 11 июля.

«10 июля я без проблем сделаю это. Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся. Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьёзные силы. Молитесь», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

Во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.

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