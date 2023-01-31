Минаков: «Думаю, Федор сделал работу над ошибками по прежнему поединку и учел нестандартную технику Бейдера»

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков считает, что россиянин Федор Емельяненко сделал выводы из первого поединка с американцем Райаном Бейдером и избежит прежних ошибок.

«Думаю, Федор сделал работу над ошибками по прежнему поединку, учел нестандартную, размашистую технику Бейдера. Мне кажется, высокая вероятность, что Федор может нокаутировать Бейдера. По крайней мере, он уже вряд ли попадется на корявую «плюшку». Нестандартной техники не ожидаешь. Когда мы работаем с ударниками, с боксерами, там техника очень четкая, и ты знаешь, когда перекрыть, когда оттянуться, когда уйти в контратаку. А когда тебе прилетает удар под нестандартным углом, ты можешь поднять руку и защититься, но удар попадет в другую область. Все зависит от функционального состояния Федора. Он по своему классу способен и бороться — причем, он борется на гораздо высоком уровне, чем Бейдер», — цитирует Минакова «Газета.Ru».

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.