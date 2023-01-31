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Минаков: «Емельяненко может достаточно громко хлопнуть дверью в поединке с Бейдером»

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о своих ожиданиях от поединка между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Может ли Федор напоследок хлопнуть дверью? Может, и достаточно громко. Вопрос в том, какая задумка у Федора. Мы привыкли в последние годы видеть его практически исключительно в качестве ударника, он ориентировался на попадания. Мы знаем, что Райан Бейдер может и ударить, но больше рассчитывает на свой борцовский класс. По карьере Федора мы знаем, что он универсальный боец. Насколько он готов сегодня универсально проводить поединок на том уровне, на котором он делал это раньше, — это вопрос. Бить в стойке он, конечно, сможет — у него достаточно быстрые руки, и он сможет проводить длинные, многосерийные комбинации.

Думаю, Бейдер будет стараться переводить Федора в партер. Он для себя прекрасно понимает, что у Федора достаточно тяжелые удары, с ним опасно зарубаться в стойке. Поэтому, уверен, Бейдер будет использовать свою сильную сторону — борьбу. И не просто бороться, а держать Федора в партере либо доминировать у сетки, работать первым номером», — цитирует Минакова «Газета.Ru».
Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19622497.shtml
Виталий Минаков
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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