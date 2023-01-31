Джамал Хилл рассказал, за счет чего Джонс может побить Гана

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) прокомментировал поединок экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) и Сирила Гана (11-1).

«Я думаю, что-то, что получается у Джонса, получается и у Сирила Гана. Единственное преимущество, которое может быть у Джона, — это борьба. Он может провести несколько попыток тейкдаунов, перевести, а затем контролировать сверху. А мы знаем, как Джон хорошо бьет с позиции сверху», — сказал Хилл Sportskeeda.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.