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Сегодня, 16:01

Джамал Хилл рассказал, за счет чего Джонс может побить Гана

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) прокомментировал поединок экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) и Сирила Гана (11-1).

«Я думаю, что-то, что получается у Джонса, получается и у Сирила Гана. Единственное преимущество, которое может быть у Джона, — это борьба. Он может провести несколько попыток тейкдаунов, перевести, а затем контролировать сверху. А мы знаем, как Джон хорошо бьет с позиции сверху», — сказал Хилл Sportskeeda.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
UFC
ММА
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