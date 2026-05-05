Михаил Мохнаткин подерется с Владимиром Дайнеко на турнире Ural FC в Москве

В рамках международного турнира Ural FC 12, который пройдет 15 мая в Москве, состоятся 12 поединков по правилам ММА.

Возглавит турнир бой в тяжелом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко. В со-главном событии россиянин Никита Михайлов в поединке в легчайшем весе встретится с Русланом Касымалы Уулу из Кыргызстана.

Полностью кард турнира Ural FC 12 в Москве выглядит следующим образом (все поединки будут состоять из трех раундов по пять минут):

— Полулегкий вес: Семен Батуев — Рамзан Вацуев (2-0)

— Легкий вес: Евгений Жакулин (0-1) — Хидеятулло Шерматов (1-0)

— Средний вес: Амирбек Сафарбаев (Узбекистан) — Эмиль Кузьмич (2-0)

— Тяжелый вес: Дмитрий Баборыко (2-0) — Мухаммадсуфи Нуров (3-1, Таджикистан)

— Средний вес: Владислав Туров (5-2) — Гаджи Омаров (3-0)

— Средний вес: Владислав Фокин (5-2) — Вячеслав Иовин (3-0)

— Легчайший вес: Кирилл Кохнюк (8-4) — Адилет Мамытов (6-2, Кыргызстан)

— Легкий вес: Евгений Зеленцов (7-4) — Олег Косинов (14-7)

— Тяжелый вес: Рафаэл Алиев (7-1) — Игорь Глазков (13-2-1)

— Тяжелый вес: Алексей Голуб (7-2) — Тьяго Кардосо (19-12-3, Бразилия)

— Легчайший вес: Никита Михайлов (12-4) — Руслан Касымалы Уулу (10-0, Кыргызстан)

— Тяжелый вес: Михаил Мохнаткин (16-6-2) — Владимир Дайнеко (17-2).

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