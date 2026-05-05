Российских юниоров допустили до международных турниров по ММА с флагом и гимном

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международной Федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России.

Как отметил Дегтярев, российские юниоры смогут выступить на соревнованиях IMМAF с национальным флагом и гимном уже в этом году.

«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Членство Союза ММА России было приостановлено IMМAF в марте 2022 года.

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