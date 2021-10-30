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Михаил Галустян считает, что Петр Ян победит Сэндхагена

21:16
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Российский актер и комик Михаил Галустян дал прогноз на бой Петра Яна и Кори Сэндхагена.

«Настроение боевое, приехали болеть за наших бойцов – Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова и остальных. Вообще весь 267-й турнир UFC получится российским. Уже увидели много интересных боев, еще многое впереди. Мне довелось комментировать последний бой Хабиба, в этом плане даже вошел в историю.

 С Петром Яном я знаком, мы ведались в Екатеринбурге, когда он приезжал с поясом. Хочу поблагодарить «Русскую медную компанию» и клуб «Архангел Михаил», а также лично Игоря Алтушкина за организацию такого массового выезда российских болельщиков в Абу-Даби. Думаю, Ян сегодня победит. Вообще в этой весовой категории редко случаются нокауты, но буду только рад этому. Предлагали ли мне бой ММА? Знаете, мое главное оружие – моя улыбка».

Поединок Ян – Сэндхаген и другие поединки основного карда UFC 267 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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Артем Бухаев все материалы автора
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