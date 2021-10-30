Легендарный рефери назвал работу российского судьи на UFC 267 худшей в истории
Бывший судья UFC Джон Маккарти раскритиковал российского рефери Вячеслава Киселева за работу на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Киселев решил не останавливать поединок между бразильцем Элизеу Залески и французом Бенуа Сент-Дени. Последний пропустил очень много ударов, однако поединок продлился все три раунда и завершился победой Залески единогласным решением судей (все трое судей поставили счет 29-26).
«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работой судьи за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда», — написал Маккарти в Twitter.
В соцсетях многие согласились, что бой нужно было остановить, а Киселев подвергся жесткой критике.
Россиянин должен был судить последующие бои на турнире Дураев — Копылов и Анкалаев — Оздемир. Однако он был отстранен.
«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.
Holy Hell, @marcgoddard_uk @MarcRatnerUFC I just watched the worst job of officiating at an @UFC event ever!!! Please just don't let him do another fight... EVER!!!— Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) October 30, 2021
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