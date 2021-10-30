UFC 267: все результаты предварительного карда

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился предварительный кард турнира UFC 267, который проходит на «Бойцовском острове» на арене Etihad Arena.

Результаты предварительного карда UFC 267

Аманда Рибас (10-2-0) победила единогласным решением судей Вирну Жандиробу (17-3-0) (женщины, минимальный вес)

Зубайра Тухугов (20-5-1) победил судейским решением Рикардо Рамоса (15-4-0) — (полулегкий вес)

Альберт Дураев (15-3-0) победил единогласным решением судей Романа Копылова (8-2-0) (средний вес)

Элизеу Залески дос Сантос (22-7-0) победил единогласным решением судей Бенуа Сент-Дениса (7-1-0) (полусредний вес)

Михал Олексейчук (16-4-0) победил техническим нокаутом Шамиля Гамзатова (14-1-0) (полутяжелый вес)

Лерон Мерфи (11-0-1) нокаутировал ударом коленом Маквана Амирхани (16-7-0) (полулегкий вес)

Яозонг Ю (1-3-0) проиграл удушающим Андре Петроски (9-2-0) (полутяжелый вес)

Тагир Уланбеков (14-1-0) победил раздельным решением судей Алана Насименто (17-6-0) (наилегчайший вес)

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.