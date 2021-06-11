Мейвезер заявил о готовности провести бой с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал про свои условия для боя с видеоблогером Джейком Полом.

Недавно американский боксер провел выставочный поединок с Логаном Полом, братом Джейка. Победитель определен не был, так как восьмираундовый бой прошел без судей, а нокаута не произошло.

«Джейк Пол говорил о настоящем поединке. Если бой будет таки, то я сделаю свой настоящий боеворй вес, а это 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг), то мы посмотрим на его мастерство, — приводит слова Мейвезера Dexerto.

Напомним,что Мейвезера — непобежденный боксер. У него 50 побед в 50 поединках. Джейк Пол одержал три победы в трех боях.