Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нейт Диас закурил косяк на пресс-конференции перед боем

10:35
Нэйт Диас. Фото Instagram
Нэйт Диас. Фото Instagram
Теги:

Американский полусредневес Нейт Диас привлек к себе внимание, закурив косяк прямо на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 263.

Турнир UFC 263, на котором выступит Диас, пройдет в ночь на 13 июня в Глендейле (штат Аризона). Дело в том, что законы этого штата позволяют спортсмену беспрепятственно курить марихуану.

Соперником 36-летнего Диаса станет британец Леон Эдвардс. Победитель поединка может стать следующим претендентом на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Читайте также

«Наш потолок в такой группе — два очка. Мне непонятно, во что собирается играть Черчесов». Юрий Лоза — о сборной России на Евро
Появилось видео попытки Бузовой спеть на сцене МХАТа
Тишковец назвал сроки прихода в Москву 30-градусной жары
Рейтинг бабников по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
0
Офсайд