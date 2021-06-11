Нейт Диас закурил косяк на пресс-конференции перед боем

Американский полусредневес Нейт Диас привлек к себе внимание, закурив косяк прямо на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 263.

Турнир UFC 263, на котором выступит Диас, пройдет в ночь на 13 июня в Глендейле (штат Аризона). Дело в том, что законы этого штата позволяют спортсмену беспрепятственно курить марихуану.

Соперником 36-летнего Диаса станет британец Леон Эдвардс. Победитель поединка может стать следующим претендентом на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.