Нейт Диас закурил косяк на пресс-конференции перед боем
10:35
Американский полусредневес Нейт Диас привлек к себе внимание, закурив косяк прямо на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 263.
Турнир UFC 263, на котором выступит Диас, пройдет в ночь на 13 июня в Глендейле (штат Аризона). Дело в том, что законы этого штата позволяют спортсмену беспрепятственно курить марихуану.
There's only one Nate Diaz #UFC263 pic.twitter.com/cQC9B1KlPP— Marc Raimondi (@marc_raimondi) June 11, 2021
Соперником 36-летнего Диаса станет британец Леон Эдвардс. Победитель поединка может стать следующим претендентом на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.
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