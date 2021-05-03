Менеджер Яна заявил, что не доверяет словам Стерлинга о возвращении на ринг в ноябре
21:20
Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявил, что не доверяет словам американского бойца Алджамейна Стерлинга о возвращении на ринг в ноябре.
«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил - октябрь. Сейчас еще рано о чем-то говорить», - приводит слова Абдрахманова ТАСС.
В марте бойцы провели поединок в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе. Матч-реванш отложили из-за операции Стерлинга по замене межпозвоночного диска.
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