Менеджер Яна заявил, что не доверяет словам Стерлинга о возвращении на ринг в ноябре

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявил, что не доверяет словам американского бойца Алджамейна Стерлинга о возвращении на ринг в ноябре.

«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил - октябрь. Сейчас еще рано о чем-то говорить», - приводит слова Абдрахманова ТАСС.

В марте бойцы провели поединок в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе. Матч-реванш отложили из-за операции Стерлинга по замене межпозвоночного диска.