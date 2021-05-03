Тренер Магомедшарипова: «Кто сказал, что мы уходим?»
21:08
Тренер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова, главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев дал понять, что спортсмен собирается продолжить карьеру.
«Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем», — написал тренер в своем Instagram 3 мая.
1 мая стало известно, что 30-летний россиянин перенесет операцию, после чего будет принято решение о продолжении его карьеры. В апреле он был исключен из рейтинга UFC.
Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.
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