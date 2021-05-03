Тренер Магомедшарипова: «Кто сказал, что мы уходим?»

Тренер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова, главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев дал понять, что спортсмен собирается продолжить карьеру.

«Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем», — написал тренер в своем Instagram 3 мая.

1 мая стало известно, что 30-летний россиянин перенесет операцию, после чего будет принято решение о продолжении его карьеры. В апреле он был исключен из рейтинга UFC.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.