Менеджер Петра Яна рассказал, при каком условии его боец может подраться с Волкановски

Менеджер Петра Яна заявил, что его боец подерется с Волкановски только за серьезные гонорары

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов в интервью «СЭ» рассказал, при каком условии его боец может подраться против чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски.

«Это не тот бой, которого мы будем преследовать, не ставим цель провести такой поединок, — сказал Абдрахманов «СЭ». — Если в UFC захотят провести этот бой, тогда уже будем говорить об условиях. Сами его просить не будем. Если UFC заинтересуется... Тогда, чтобы они нас заинтересовали, должны быть серьезные гонорары».

В настоящее время Ян владеет поясом временного чемпиона UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в США, Ян подерется за пояс неоспоримого чемпиона против американца Алджамейна Стерлинга.

В их первом бою, который состоялся в марте прошлого года, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову.