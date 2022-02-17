Менеджер Яна: «Вау-эффект присутствует практически всегда, когда я наблюдаю за спаррингами Петра»

Менеджер временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов в интервью «СЭ» заявил, что всегда с удовольствием наблюдает за спаррингами россиянина.

«Вау-эффект присутствует практически всегда, когда я наблюдаю за спаррингами Петра, так уже на протяжении последних 7-8 лет, — сказал Абдрахманов «СЭ». — Когда он включает свою креативность, он может устроить настоящее шоу. После его первых поединков в UFC я понимал, что он до сих пор не показал максимум своего потенциала. Одно дело — показать умения на тренировках, другое — показать это в октагоне.

Для этого нужно достичь определенного чувства комфорта. У Петра всегда бывают переломные моменты в поединках, когда он уже прочувствовал соперника и ловит кураж. В этот момент Петр начинает творить, он, можно сказать, как художник пишет картину. В этом плане всегда с удовольствием наблюдаю за его работой".

Следующий бой Петра Яна состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 в США. Соперник — американец Алджамейн Стерлинг, которому Ян в марте прошлого года проиграл из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.