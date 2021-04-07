Менеджер Магомедшарипова назвал имена потенциальных соперников бойца

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал, с кем спортсмен может провести следующий поединок.

«Сейчас бессмысленно говорить о том, кто свободен. Например, к концу лета все эти люди могут быть заняты. Не исключаю, что следующим оппонентом Магомедшарипова может стать Корейский Зомби (Чэн Сон Джунг — прим. «СЭ»), Брайан Ортега. В условиях пандемии коронавируса, когда каждый может слететь с поединка, всё может трижды измениться в течение одной недели», — приводит RT слова Магомедова.

На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА. Последний поединок боец провел в ноябре 2019 года. Ранее менеджер спортсмена заявил, что его следующий поединок может состояться в середине-конце лета.