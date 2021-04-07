Менеджер Магомедшарипова рассказал, когда боец сможет вернуться в октагон
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал, когда спортсмен может вернуться в октагон.
«Думаю, мы скоро увидим Забита. Не могу сделать официальное объявление относительно даты и времени, но мы работаем над его следующим боем. Скорее всего, он пройдёт в середине-конце лета. Был целый ряд событий, которые мешали ему провести поединок: травмы, болезни. Поэтому Магомедшарипову пришлось взять длительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Сейчас он в полном порядке и потихоньку втягивается в рабочий процесс», — приводит RT слова Магомедова.
На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА. Последний поединок боец провел в ноябре 2019 года.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/850266-menedzher-magomedsharipov-oktagon
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