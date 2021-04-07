Висенте Луке планирует провести бой с Колби Ковингтоном

Бразильский полусредневес UFC Висенте Луке хочет провести поединок с бывшим временным чемпионом Колби Ковингтоном, который в настоящее время занимает первую строчку в дивизионе.

«Колби — это тот, с кем я хочу драться. Это тот бой, который мне нужен. Он крепкий парень, отличный борец, он может с лёгкостью пройти пять раундов. Это тот бой, который я хочу прямо сейчас, так как он единственный доступный парень из первой пятерки. Но у меня скоро родится сын, поэтому пока не буду торопиться с поединком. Я подумываю о возвращении в августе, и к тому времени ситуация в дивизионе прояснится, поскольку подерутся: Усман — Масвидаль, Диас — Эдвардс, Томпсон — Бернс», — заявил Луке в интервью BJPenn.com

В последнем поединке, который стал со-главным событием UFC 260 в Вегасе, Луке победил досрочно экс-чемпиона Тайрона Вудли.