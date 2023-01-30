Менеджер Емельяненко рассказал, почему Федор не перешел в UFC

Американский менеджер Федора Емельяненко (40-6) Джерри Миллен заявил, что россиянин не стал переходить в UFC из-за публичных выпадов со стороны Даны Уайта.

«Федор — человек принципов, — отметил Миллен «СЭ». — Он очень религиозный, он не думает только о деньгах. Он любит соревноваться, поэтому до сих пор дерется. Федор заработал уже достаточно и продолжает биться не ради денег.

Дана Уайт сказал много плохих вещей о Федоре в публичном поле до того, как они купили Pride. А после этого заявил: «О, прости, Федор, я просто шутил». Федор же ответил: «Я так бизнес не веду». Я знаю семью Федора, его детей, его мать, братьев. Для меня было важно защитить его наследие, потому что он один из немногих, у кого до сих пор есть наследие, которое не забрал себе UFC. И никогда не заберет.

Я горд тем фактом, что Федор стал легендарным и без UFC. А проиграет он или победит в следующем бою — это не имеет значения. Нельзя смотреть на Федора и не говорить, что он — один из величайших».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.