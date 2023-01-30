Даррен Тилл: «Чимаев растерзает Перейру за 30 секунд»

Даррен Тилл уверен в победе Чимаева над чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой

Британский средневес UFC Даррен Тилл (18-5) уверен в победе Хамзата Чимаева (12-0) над чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-1).

«Хамзат растерзает его (Перейру. — Прим. «СЭ»), это будет 30-секундный поединок. Хамзат его растерзает», — сказал Тилл в интервью Seconds Out.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.