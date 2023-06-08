Хавьер Мендес: «Абубакар повредил колено в первом раунде в бою с дос Сантосом»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов (17-4) во время поединка с Элизеу дос Сантосом (24-7) повредил колено.

«Это был такой близкий и конкурентный бой, — сказал Мендес на своем YouTube-канале. — Снимаю шляпу перед дос Сантосом. Он отличный боец. Я очень гордился Абубакаром.Он дрался как воин. Он повредил колено в первом раунде. Он вернулся в угол и сказал: «Я повредил колено». Я сказал: «Черт возьми».

Он не снялся с боя. Он вышел и сражался, сражался изо всех сил, и, очевидно, не смог сделать то, что хотел. Но несмотря на это, противник был очень сильным. И это был отличный бой".

Нурмагомедов проиграл дос Сантосу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.