Максим Гришин может продолжить карьеру в ACA

39-летний российский боец Максим Гришин (32-10) может продолжить профессиональную карьеру в промоушене ACA, руководство которого собирается сделать спортсмену предложение о сотрудничестве, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Гришин покинул UFC. Боец провел в американской лиге пять боев, три из которых проиграл.

В прошлом бою он уступил бразильцу Филипе Линсу (17-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.