Ислам Махачев обратился к Илону Маску

Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) недоволен, что у него отобрали синюю галочку в Twitter, которая, как правило, указывает на то, что аккаунт прошел верификацию — то есть проверку администрацией соцсети и является подтвержденным.

«Эй, скряга Илон Маск, где моя синяя галочка?» — написал Махачев в Twitter.

Вскоре после того, как Маск купил Twitter, он ввел возможность купить синюю галочку за восемь долларов в месяц. Те, кто этого не сделал, были лишены синей галочки, в том числе Махачев.