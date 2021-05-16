Дана Уайт: «Либо Джонс подерется летом, либо не подерется никогда»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

«Бой Нганну и Льюиса пройдет не раньше середины-конца августа. Джон Джонс дал понять, что не хочет драться со Стипе Миочичем. Никто не заставляет его. У него прекрасное наследие. Если не подерется этим летом, то не подерется больше никогда. Он может закончить карьеру, и я все равно буду считать его величайшим всех времен до тех пор, пока кто-то не перекроет его достижения», - сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции UFC 262.

Джон провел последний поединок в феврале 2020-го, выиграв единогласным решением у Доминика Рейеса