Нейт Диас намекнул на бой против Конора Макгрегора этим летом

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) сообщил, что готов вернуться в октагон летом на UFC 277 в Лас-Вегасе, США. Турнир пройдет 30 июля. В качестве возможного соперника Диасу может выступить Конор Макгрегор (22-6).

«30 июля. Полусредний вес», — написал Диас в Twitter, после чего добавил: «Трилогия. Началось. Конор Макгрегор, пристегни свою ногу».

В ответ ирландский боец написал: «Пристегнул, бро».

Затем стоктонский боец написал: «Хамзитc и Конор включены в список травмированных слабаков, поэтому я не понимаю, почему они, когда ломаются, несут всякое дерьмо».

На сообщения Диаса отреагировал триумфатор прошедшего UFC 274 Майкл Чендлер (23-7), который заявил: «Эй, Нейт Диас... заткнись и перестань ныть. Держи свой рот на замке. Не вздумай поднимать голову, пока твой папочка не даст тебе бой, от которого твоя башка вновь не приземлится на канвас. Может быть, я подерусь с тобой... если повезет. Увидимся на вершине!».

Нейт Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.