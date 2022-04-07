Тренер Магомеда Исмаилова считает, что Чимаев нокаутирует Бернса

Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, рассказал об ожиданиях от предстоящего боя между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Я даю 80 на 20 в пользу Чимаева, несмотря на все заслуги Бернса. Чимаев может нокаутировать его в стойке, у него очень сильный и жесткий удар. Если Бернс не сможет перевести его в партер, потому что Хамзат борется очень здорово, то у Чимаева хороший шанс на нокаут. Он может и сам свалить его и финишировать. Хамзат — это волк, который ворвался в дивизион и проходит соперников налегке. Сейчас все мировое сообщество ММА увидит, из какого теста сделан Чимаев», — приводит слова Рамазана Исмаилова «РБ Спорт».

Напомним, Чимаев и Бернс будут драться 9 апреля на турнире UFC 273. На счету Чимаева десять побед в десяти боях, у Бернса 20 побед и четыре поражения.