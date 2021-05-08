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Энтони Джонсон назвал себя большим поклонником Вадима Немкова

16:24
Энтони Джонсон. Фото Instagram
Энтони Джонсон. Фото Instagram
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Участник «Гран-при» Bellator в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон обсудил предстоящий полуфинальный поединок против россиянина Вадима Немкова.

«Драться с Немковым — это большая честь для меня, — сказал Джонсон в интервью после Bellator 258. — Он зверь. Он самый совершенный боец этого турнира. Он может наносить удары, может бороться, может довольно легко подчинять людей. Я его большой поклонник».

«Бойца можно охарактеризовать его последним поединком. Если мне предстоит драться с Немковым, я определенно должен быть лучше, чем был сегодня вечером, и я уверяю, что это сделаю. Я уверен в этом», — подчеркнул Джонсон.

На турнире Bellator 258, который состоялся в ночь на 8 мая в Анкасвилле (США), Джонсон нокаутировал бразильца Жозе Аугусто Азеведо Барроа во втором раунде. В первой пятиминутке экс-боец UFC Джонсон сам едва не упал в нокаут после пропущенного левого бокового удара.

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