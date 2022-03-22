Масвидалю предъявлено обвинение в избиении человека после нападения на Ковингтона

Бойцу UFC Хорхе Масвидалю было предъявлено обвинение в тяжком преступлении, сообщает ESPN. Ранее стало известно, что Масвидаль напал на бойца UFC Колби Ковингтона возле одного из ресторанов в Майами (штат Флорида, США).

Согласно отчету полиции Майами-Бич, который оказался в распоряжении телеканала, Масвидаль в драке выбил потерпевшему зуб. При этом имя потерпевшего не сообщается — он воспользовался этим правом в соответствии с законом Марси (закон о потерпевших и свидетелях, устанавливающий дополнительную защиту для жертв преступлений и их семей).

Как говорится на сайте ESPN, потерпевший сообщил полиции о нападении Масвидаля в 22:45 — когда тот уже ушел из ресторана. По словам потерпевшего, Масвидаль подбежал к нему слева и дважды ударил: один удар пришелся в рот, а другой — в левый глаз. Кроме того, согласно показаниям потерпевшего, Масвидаль во время нападения сказал: «Ты не должен говорить о моих детях».

В отчете полиции отмечается, что у потерпевшего отколот зуб, а на левом запястье — ссадина. По словам потерпевшего, Масвидаль был одет в толстовку с капюшоном, а на лице у него была черная медицинская маска, но он опознал его по голосу, вьющимся волосам и по глазам.

5 марта между Ковингтоном и Масвидалем состоялся бой на турнире UFC 272. Ковингтон победил единогласным решением судей.