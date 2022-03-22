Бой Магомеда Анкалаева и Энтони Смита может состояться в июле

Бой Магомеда Анкалаева и Энтони Смита может пройти в июле

Российский боец Магомед Анкалаев может провести поединок в полутяжелом весе с американцем Энтони Смитом. UFC работает над организацией боя, сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По данным источника, поединок может состояться в июле, но точная дата пока не сообщается.

Магомед Анкалаев (16-1) занимает 4-е место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Последний бой россиянин провел в марте 2022 года в Лас-Вегасе, где победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей.

Энтони Смит (36-16) в рейтинге идет на 5-м месте. В последнем бою он одолел удушающим приемом Райана Спэнна.