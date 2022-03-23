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Сегодня, 01:09

Bellator планирует организовать бой Мусаси против Эблена

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нидерландский боец Гегард Мусаси встретится с американцем Джони Эбленом в поединке за титул Bellator в среднем весе. По информации Helwani Nose, бой планируется на июнь.

36-летний Мусаси одержал 11 побед в 11 боях в промоушене. На счету 30-летнего Эблена 7 побед и ни одного поражения.

Кроме того, чемпион Bellator в легчайшем весе Серхио Петтис порвал крестообразную связку и не сможет участвовать в предстоящем «Гран-при».

Таким образом, планируемый противник Петтиса, Рауфеон Стотс, теперь сразится с Хуаном Арчулетой за временный пояс. Бой состоится 23 апреля.

ММА
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