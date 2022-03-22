«Не говори о моих детях!» Масвидаль выбил зуб Ковингтону в уличной драке, и тот пожаловался в полицию

Колби убежал от драки?

5 марта когда-то хорошие друзья, а теперь злейшие враги Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль провели бой на турнире UFC 272. Ковингтон победил единогласным решением судей, выиграв все раунды. Рукопожатий и объятий после поединка мы не увидели — бойцы по-прежнему не переносят друг друга. Вечером 21 марта они встретились вновь — у ресторана Papi Steak в Майами. Без драки не обошлось. Далее — подробности.

— Первым о драке сообщил ведущий радиостанции Fox Sports 640 Энди Слейте — у себя в Twitter. Он также написал, что на место происшествия была вызвана полиция.

— Масвидаль спустя час после сообщения Слейтера залил в Twitter видеообращение. Там он, находясь в приподнятом расположении духа, заявил: «Называйте это «покажи свое лицо». Эм, что случилось? Я из округа Дейд. Если ты что-то мелешь ртом, ты должен подтвердить это делом. Вот так решаются вопросы в моем городе».

— Затем высказались менеджеры Масвидаля — братья Малки и Абе Кава из из First Round Management. Малки дал понять, что Хорхе выбил Колби зуб. «Я слышал, что у кого-то не из Майами, кто называет себя королем, не хватает зуба. Кто-нибудь может это подтвердить? Мне нужно видео как можно скорее», — написал он в Twitter. «Вы должны быть из округа Дейд, чтобы понять», — написал в свою очередь Абе Кава.

— В Сети появилось видео, где Ковингтон стоит в окружении полицейских и описывает случившееся. Звук плохой, но кое-что можно разобрать. Колби говорит: «Он начал раскачиваться, пытаясь напасть на меня, а я выбежал из задней части зала». Затем Ковингтон обращается к ведущему подкастов, звезде соцсетей Бобу Менери (он был в его компании): «Откуда он [Масвидаль] вообще узнал, что я здесь?» Узнать было просто — блогеры из Nelk Boys, в тот вечер составившие компанию Ковингтону, выложили видео с их посиделками в соцсети.

— Журналисты TMZ узнали, что Масвидаль напал на Ковингтона не в ресторане, а возле него. То есть Хорхе приехал туда не отдохнуть, а специально для разборки с Колби.

— В Сети появилось еще одно видео конфликта — снятое на улице. На нем Ковингтон заходит в ресторан, а Масвидаль, которому не дают прорваться к Колби двое мужчин, кричит ему вслед: «Не говори о моих детях!» «Я понял тебя, сучка», — добавил Хорхе и сел в машину.

— Во вторник утром (по времени в Майами; в Москве уже был вечер) Масвидаль сделал еще один пост в Twitter. «Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях — это круто», — написал он.

—А во вторник днем телеканал ESPN выдал бомбу: Масвидалю предъявлено обвинении в тяжком преступлении. Информация следующая: в отчете полиции Майами-Бич сказано, что Масвидаль в драке выбил потерпевшему зуб. При этом имя потерпевшего не сообщается — он воспользовался правом о неразглашении в соответствии с законом Марси (закон о потерпевших и свидетелях, устанавливающий дополнительную защиту для жертв преступлений и их семей). Потерпевший сообщил полиции о нападении Масвидаля в 22:45 — когда тот уже ушел из ресторана. По словам потерпевшего, Масвидаль подбежал к нему слева и дважды ударил: один удар пришелся в рот, а другой — в левый глаз. Кроме того, согласно показаниям потерпевшего, Масвидаль во время нападения сказал: «Ты не должен говорить о моих детях». В отчете полиции отмечается, что у потерпевшего отколот зуб, а на левом запястье — ссадина.

Причина бешенства Масвидаля понятна: это слова Ковингтона, связанные с его семьей. Похоже, что речь о том, что Колби говорил на неделе их боя. Несколько цитат:

«Я спал на диване, на котором спала его бывшая жена — Марица Масвидаль, мать его детей. По документам они по-прежнему женаты. Она столько всего сделала для нас, пока мы поднимались к вершине. Он даже не понимает этого». (медиа-день)

«Он изменяет своей жене, изменяет своим детям. Этот субботний вечер — для Марицы и всех людей, которым он ударил в спину». (медиа-день)

«Я нравлюсь его семье больше, чем он сам». (медиа-день)

«Единственные люди, которые будут в эту субботу в критическом состоянии, — это его дети. Он бросил их, у них нет нормального отца. Он никчемный человек, никчемный отец». (пресс-конференция)

На той же пресс-конференции Масвидаль обратил внимание, что слова Ковингтона не нравится его дочери, а также заверил, что примирение с Колби невозможно.

«Мои дети очень многое для меня значат, — подчеркнул Хорхе. — Моей дочери 13 лет, она сидит в интернете, я не могу контролировать ее каждую секунду. Она будет читать все это и думать: «Почему этот человек говорит о нас?» Я никогда в жизни не оставлю такое просто так. Если мы оба окажемся в смертельной ситуации и сможем спастись только при условии, если поможем друг другу, — я скажу ему: «Нет, мы оба умрем». Если мы будем на тонущем корабле, я устрою с ним кулачный бой, и мы оба умрем».

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В UFC серьезный скандал. Давно таких не было. Причем PR-составляющая в нем, похоже, отсутствует — все искренне. Со спортивной точки зрения реванш Ковингтона и Масвидаля в UFC лишен смысла — как боец ММА Колби намного сильнее. Другое дело — уличная драка, где Хорхе чувствует себя максимально уверенно.