Легендарный рефери ММА и аналитик боев «Большой» Джон Маккарти прокомментировал предстоящий поединок россиянина Александра Волкова (33-8) и француза Сирила Гана (8-0).

«Хороший бой. У обоих опыт в кикбоксинге. Оба предпочитают драться в стойке, но у Сирила также хороший партер. Очень интересный бой. Волков не так хорошо действует на настиле. Но он отличный боец — высокий, крупный. Даже выше Сирила. Опыт, конечно же, на стороне Волкова, но в плане навыков и силы он уступает Сирилу. Поэтому согласен [с тем, что Ган — фаворит]», — заявил Маккарти в своем подкасте Weighing In, согласившись с мнением Джоша Томсона.

Бой Волков — Ган состоится в ночь на 27 июня на одном из турниров UFC Fight Night в Вегасе. Ожидается, что поединок станет главным событием вечера, а его победитель станет следующим претендентом на пояс.