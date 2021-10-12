Марвин Веттори: «При правильном настрое у Уиттакера есть шанс против Адесаньи. В первом бою он был нервным»

Пятый номер среднего веса UFC Марвин Веттори поделился прогнозом на поединок Израэля Адесаньи и Роберта Уиттакера.

«Уиттакер хорошо выглядел в бою с Гастелумом. Действовал простенько, но очень эффективно. При правильном настрое у него есть шанс в реванше с Адесаньей. Если же он будет таким же, как в первом бою, все повторится снова. В первом поединке он слишком нервничал, бил размашистые удары.

Может ли в реванше получиться война по типу Адесанья — Гастелум? Не думаю. Гастелум идет вперед любой ценой, а Уиттакер скорее снайпер по стилю. Он разбирает тебя только определенными ударами, тщательно готовит силовые удары. Гастелум не настолько методичен в ударах. С Уиттакером нужно быть внимательным, у него есть пара специфических трюков, которые работают на самом высоком уровне»?.

Несколько дней назад журналист TSN Аарон Бронштетер сообщил в Twitter, что реванш Адесаньи и Уиттакера пройдет 22 января на UFC 270.